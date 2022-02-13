1名網友收藏大量公仔，日前因租屋處已經放不下，他整理過後將「整整32個紙箱」運回父母的家堆放，他的母親看到後暴怒，哭著罵他買太多沒用的垃圾，他事後則怒嗆孝親費從沒少給，只是拿東西回家卻被母親痛罵；文章引來大批網友留言「把收藏品放在自己買的房子，沒人會有意見」。

「想問問各位，收藏玩具錯了嗎？是浪費錢嗎？」該網友在臉書「爆怨公社」發文表示，他平常的興趣是收藏樂高公仔，但近日因為租屋處已經沒地方擺放了，他因此整理一翻，準備拿回自家頂樓放置，他有事先提醒母親會搬東西回家，但母親看到「整批箱子」當場嚇到，罵他浪費錢買這麼多沒用的垃圾。

1名網友收藏大量公仔，日前因租屋處已經放不下，他整理過後將「整整32個紙箱」運回父母的家堆放，他的母親看到後暴怒，哭著罵他買太多沒用的垃圾。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該網友說，母親最後氣到哭出來，他當下只覺得莫名其妙，事後將此事公布在網上，怒罵「每個月都按時繳孝親費，過年、母親節、生日該給的都沒少過，我只是搬一些收藏品回家放，是得罪她了嗎？」文章最後曝光搬回家中的共32箱，僅是某部分而已。

不少網友認為房子是父母在住，應該尊重對方，不該占用對方空間，「如果把收藏品放在自己買的房子，沒人會有意見」、「我家被塞32箱紙箱也會氣到哭耶！你愛的，不是房子主人愛的啊」；也有人建議原PO租1個倉庫，「自己租1個地方吧！憑什麼家人的活動空間要放這些」、「跟你媽媽說，這是會增值的收藏品」。