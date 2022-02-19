已故藝人「肥肥」沈殿霞和鄭少秋的女兒鄭欣宜（Joyce），不僅是星二代，也是歌手和演員，今(19日)是沈殿霞的忌日，她也在社群感性發文，並曬出和媽媽合影舊照吐心聲。

鄭欣宜回憶自己小時候很頑皮，從昔日照片可以看到她6歲到13歲時拍的照片，表情都古靈精怪，她坦言愛做鬼臉是要掩飾對自己外表的不滿，安安靜靜、正正經經當乖乖女也是一種掩飾。

因為過去她只要跑來跑去、坐不安穩時，媽媽就會吆喝一句「鄭欣宜」或是一個嚴厲眼神，她就會靜止下來，而她只要做錯事，被媽媽處罰，開始感到內疚了後，媽媽會叫她「過來，親親」，然後跟她說錯在哪個地方，並解釋「其實打我她會比我更痛」。

鄭欣宜感慨「今年35歲了。她都走了14年了。人越大越珍惜她那種不離不棄，無論我有多壞，無論我有多讓她失望，到頭來她都會叫我『過來』然後親親我。」

現在，如果能找到像母親一樣，對她不離不棄，好壞都接受，在任何情況最終都能對她說「過來，親親」的人就好了，最後她也難掩落寞，表示「我仍會等」。而因為她在貼文表示35歲了，部分網友還以為她生日，還祝她生日快樂。

不過粉絲幫解釋，鄭欣宜的生日是5月30日，並憶起今天是沈殿霞離世的日子，留言安慰她並替她加油打氣。沈殿霞2008年癌逝，據悉留下約2.3億台幣的遺產，但擔心女兒不知如何使用，便立遺囑規定女兒過了35歲才可以繼承，35歲以前只能從中每個月領2萬港幣(約台幣8萬)。

而外界都以為鄭欣宜很有錢，還有遺產可繼承，但其實她一度窮到戶頭僅剩約104元台幣，但她沒求助過生父鄭少秋，而她也不會因為繼承遺產的消息影響工作，依舊努力唱歌，做好表演者的工作。

近年鄭欣宜在香港樂壇也屢破紀錄，1年內有2首歌都贏得五台冠軍，雖然再3個月她就滿35歲，母親遺產繼承即將生效，但無論是否有沒有遺產，她都以實力證明自己了。