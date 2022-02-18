傳統習俗冬至、元宵節都要吃湯圓，有媽媽在元宵節當天煮了一鍋鹹湯圓當全家晚餐，就讀小學五年級的兒子因為學校午餐吃過湯圓，哀嚎不要再吃湯圓了，媽媽一怒之下收掉兒子的晚餐，想機會教育一下，沒想到這篇文章在網路上引起論戰，有人覺得媽媽做法太極端，也有人力挺媽媽。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，她15日晚餐煮了一大鍋鹹湯圓，2個孩子放學回家看到後說中午在學校已經吃過了，不想整天吃湯圓，兒子還鬧起脾氣不斷哀嚎，「為什麼要逼我一天都吃湯圓，妳就不能煮飯嗎？」媽媽聽完就把兒子的晚餐收掉，「你既然不想吃就不要吃，我沒有逼你吃，但是我要告訴你，你今晚也不會有任何東西可以吃」。

媽媽認為機會教育很重要，後來還做了兒子最喜歡的煎蛋，兒子向她撒嬌討吃還是堅持原則沒有心軟，並且嚴肅地對兒子解釋，「你就是太幸福，想吃什麼幾乎都有，每天豐衣足食，都不知道有些人是有一餐沒一餐的」，希望兒子謹記教訓。

貼文掀起網友論戰，紛紛表示，「不能理解為什麼要特地再弄他喜歡的東西，然後不讓他吃」、「湯圓只能當點心，怎麼可以當正餐」，不過也有網友力挺媽媽「我想是兒子的態度吧！口氣很差，我想沒有父母不生氣」、「教育本來就沒有對跟錯」。

事實上，冬至和元宵節吃的湯圓大不同，元宵節吃的湯圓是大顆有包餡的，冬至湯圓是紅、白兩色沒包餡的小湯圓；傳統民俗中農曆正月十五元宵節是滿月，這天吃元宵象徵家庭像月圓一樣團圓，而冬至這天是一年裡白天最短的一天，冬至之後白天時間就會開始慢慢增加，因為「陽氣」會漸漸回升，所以習俗會吃象徵圓滿的湯圓來迎接陽氣。