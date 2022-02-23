清水警分局長游永中特地準備紅包、被單及水果禮盒前往金伯伯住處探視。（警方提供）

台中市沙鹿區9旬老榮民金伯伯，每年元宵節都會親自帶湯圓至派出所慰勞員警，令人備感窩心，由於近日寒流來襲，清水警分局長游永中心繫獨居的金伯伯，特地前往其住處探視，並致贈紅包、被單及水果，希望他健康呷百二。

由於近日天氣驟降，清水警分局分局長游永中有感於轄區9旬金伯伯每年元宵節特別帶湯圓至清泉派出所，為執勤的員警暖暖身，特地準備紅包、被單及水果禮盒前往金伯伯住處探視，讓獨居的他感到不孤單，同時也感謝他對同仁像待自己孩子一樣用心及照顧，也歡迎金伯伯像回家一樣，常到派出所坐坐，看看這群警察孩子。

金伯伯表示，他18歲離家，獨自來到台灣直到退伍，居住於沙鹿區，由於常看到警方年節假日辛苦巡邏執勤，保護百姓維持治安，5年前開始，每年元宵節、端午節及中秋節都會親自帶湯圓、粽子及月餅等，到清泉派出所慰勞員警的辛勞。

游永中指出，金伯伯待人相當客氣，特別感謝他每年各節慶都親自帶著應景禮物讓同仁享用，溫暖同仁的心，讓大家在工作崗位更加努力，維護轄區各項安全工作。

金伯伯於元宵節當日親自帶湯圓至派出所，慰勞為轄區治、交安辛苦執勤的員警；清泉所警方為達謝金伯伯，副所長陳銘政親自下廚煎蘿蔔糕給他品嚐，現場充滿濃濃元宵節氣氛，並展現警民之間的良好互動。