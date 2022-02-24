有「最美派出所」的泰安派出所，是中部平地賞櫻勝地，228連假將達到滿開盛況。台中市大甲分局分局長吳燕山呼籲連假前往賞花遊客配合交通管制措施，或利用大眾交通工具並配合做好防疫措施，更要注意自身財物安全。

由於天候因素，櫻花已開8成左右，2月28日連假花況最盛。泰安派出所為了增添賞櫻情趣，特別於每株櫻花樹底下裝設LED燈，並於夜間開燈投射，提供遊客不同的感受。今年泰安櫻花季活動至2月28日，長達10天，由於花期將持續至3月中，將延長實施交通管制共計14天。

大甲分局長吳燕山表示，泰安櫻花季實施彈性交通管制，並規劃人行徒步區，泰安派出所停車場不開放停車，車輛可停放至泰安鐵道文化園區(泰安舊火車站)旁停車場，再步行前往賞櫻。或利用大眾交通工具，搭乘火車至台鐵泰安車站後，步行沿安眉路至泰安派出所

泰安櫻花季交通疏導管制措施如下：

一、行人徒步區：為福興路段(泰安鐵道文化區前路口往東至泰安派出所前路口)及安眉路段(泰安派出所前路口往西至泰安國小西南側叉路口)管制汽、機車進入，惟彈性開放管制區內民眾及東勢區明正里居民車輛得進入，仍應依管制行駛路線行駛。

二、行人徒步區交通管制時段：為2月19日至3月13日假日8時至17時，在相關管制路段及路口，設置指示牌，引導人車通行。