竹東親子賞櫻趣健行活動，吸引很多民眾帶孩子健走賞櫻。（羅浚濱攝）

竹東親子賞櫻趣健行活動，小朋友很喜歡搭免費的「粉白小火車」，現場洋溢歡樂氣氛。（羅浚濱攝）

春櫻飛舞遊竹東！竹東鎮公所主辦、縣府補助的「竹東親子健行賞櫻趣」26日登場，現場分3梯次1500人朝聖台68橋下2公里長的櫻花步道絕美秘境，縣長楊文科特別到場和同樂，歡迎全國各地民眾抓緊時間來竹東賞櫻花、吃美食，悠遊竹縣客庄小鎮。

楊文科表示，竹東河濱公園是很優質的休閒運動場域，7年多前竹東鎮公所陸續在公園內種植2千多棵櫻花，2公里長的櫻花步道，花期盛開時景色絕美，吸引很多民眾來賞花、健行或跑步，逐漸也成為知名賞櫻景點，首次結合健行活動和鄉親們一起來賞櫻，希望大家心情愉快，走出健康、走出幸福。

楊文科和竹東鎮長張順朋共同頒發感謝狀給櫻花奶爸奶媽們，感謝他們多年來悉心照顧櫻花，讓大家有機會欣賞到如此絕美的景色，也打響竹東河濱公園成為台3線上最浪漫的賞櫻秘境之一。

張順朋說，今健行賞櫻活動限定1500人報名參加，很快就秒殺，因228連假放晴，很多民眾是主動前來參加，公所在各入口都有專人落實實聯制、酒精消毒和戴口罩措施。

很多父母親帶在孩子前來賞櫻，逛現場的市集，參加手作玩藝體驗、實境解謎遊戲，欣賞親子舞台表演、創意打擊樂團、折氣球帶動跳和魔術表演等活動，小朋友最愛的就是玩大型泡泡，搭免費的「粉白小火車」，現場洋溢著歡樂氣氛。

鎮公所表示，因河濱公園停車空間有限，建議來河濱公園賞櫻或健行運動的民眾，可把車停在停七停車場，或搭台鐵內灣線等大眾運輸工具至竹東火車站，自火車站後方步行即可抵達公園。