今年是蕭如松百年冥誕，新竹縣文化局規畫相關號藝文活動，讓喜愛藝術的民眾了解「蕭老大」，在竹東蕭如松藝術園區將首次辦理如松講堂系列講座，邀請蕭老師得意門生與專家學者主講，以蕭老師的觀點或是性情風格出發，延伸議題美食、人生、旅遊及文化。

蕭如松老師在竹東高中任教時，一年四季幾乎都穿著灰色短袖襯衫，生活非常節儉，上課時不苟言笑，私下非常平易近人，學生們私下都稱他為「蕭老大」喜歡繪畫的學生則能感受他對藝術的執著。

蕭如松藝術園區總監呂湘媚表示，舉辦如松講堂系列講座，是她一直想做的事，今年蕭老師百年冥誕，紀念蕭老師以其人生、美食、旅遊及文化進行延伸的講座，每季舉辦1次，由蕭老師學生們與專家進行對談，期許在對談中能有更多的新思維啟發。

第一場3月23日上午10時「美食」，上半場請寰宇電台記者梁瑞齡來聊聊蕭老師喜愛的美食，下半場請日本料理廚師新竹老爺中山日本料理周建中講述日本職人精神。

第二場5月18日下午2時「人生數數」，上半場請學生松風畫會理事長劉達治講蕭老師的生活及教學態度，下半場預計請前新竹縣文化局長曾煥鵬講人生數數。

第三場8月11日下午2時「旅遊」，上半場張澤平講蕭老師的寫生及看展相關趣事，下半場請旅遊達人趣吧旅行社台灣地區總監林葵伶談疫情後的旅遊新趨勢。

第四場11月23日上午10時「文化」，上半場由文化大學博士凌春玉講蕭老師的藝術風格，下半場講藝術無處不生活。每場費用800元包括午餐或下午茶，歡迎有興趣者報名參加，活動詳情及報名可上蕭如松藝術園區臉書粉絲團或電（03）596009。