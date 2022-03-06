因應後疫情時代，全球航空產業勢必回溫，人才需求逐漸浮現，朝陽科技大學近年積極發展航空教育，今年除積極申請航空運務系外，成立第二年的飛行與民航人員技術系(飛航系)也擴大招生。

大學博覽會期間，朝陽飛航系詢問度極高，系主任盧衍良表示，有別於目前國內大專院校航空相關系所多屬工程、材料及航運管理類型，朝陽科大飛航系結合產業所需實務專業，以航空公司航務衍生技術專業作為主軸，新生從大一開始即高度與職場所需連結，培養學生具備航空職場專業，在共同核心課程修畢後，大三將依學生志願做專業分組，為畢業後就業所需專業知識作準備，大四則將安排學生至線上實務實習，並以實習銜接就業為標的。有意投入飛行工作的學生，將可參與長榮航空飛行訓練學程，學校亦會全程嚴謹輔導學生職涯規劃。

文創領域教學口碑佳的朝陽科大，大學博覽會展攤上的招生紀念小物多元又尚用。（攝影王雅芬）

此外，文創領域教學口碑佳的朝陽科大，今年在大學博覽會展攤上的招生紀念小物多元又尚用，每一件都讓人愛不釋手，參觀同學不要錯過。值得一提的是朝陽飛航系畢業生未來可投入民航法之法定航空人員工作，如航空器駕駛員、簽派員、航空器維修工程師、飛航管制員等，亦可投入其他衍生專業工作如機場航務員、裝載工程師、飛行性能分析工程師、飛行安全管理人員、模擬機工程師與機場航務員等，前景看好。飛航系的盧主任，坐鎮台北展覽會場，同學把握機會現場諮詢。

2022大學暨技職校園多元博覽會，實體展3/6日最後一天，學子把握時間參觀。此外，今年新增線上展，展期3/4-3/25日。