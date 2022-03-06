大學博覽會 各校出動吉祥玩偶尬舞拼招生

2022大學暨技職校園入學博覽會台北展區今（6日）第二天，主辦單位特別邀請得勝者文教名師胡天爵和樂學網張財銘博士到現場為學子分析111新型學測下，考生們最關心的落點分析與志願選填策略。

樂學網名師張財銘博士進行選填志願最佳策略講座。（王雅芬攝影）

雖然今年數學A超難，但國、英、社及數B，五標成績仍在正常範圍內，然而選填志願要考慮的因素尚有篩選條件變動、篩選科目、考生人數、重考人數驟降等。不論學測成績高低，申請入學選擇志願時首先要掌握222法則，2個夢幻、2個實際、2個保險科系就能大學通樂。

得勝者文教名師胡天爵進行選填志願最佳策略講座。（王雅芬攝影）

6日大學博覽會第二天，各校集中火力宣傳，希望能在尾聲時吸引更多新血加入。舞台表演除名師講座外，主辦單位也用心安排多校精彩演出，參展學校吉祥物寶寶尬舞吸引滿滿的笑聲、世新大學啦啦隊帶來的表演更是令現場學子驚嘆，為大學博覽會舞台增添亮點。

主辦單位邀請高人氣直播主，為大學博覽會參展學校宣傳。（王雅芬攝影）

位於台北展區舞台正前方的文化大學，近年跨域創新成為學校規劃課程的新趨勢，文化大學校長王淑音表示，跨域是未來職場必備條件，文化大學是全台擁有最多系所的大學，提供學生多元的科系選擇與不同等級的跨域課程，鼓勵學生培養第二專長，增加就業競爭力。

文化大學校長王淑音（左3）表示，跨域是未來職場必備條件。（文化大學提供）

2022大學暨技職校園多元博覽會，主辦單位邀請高人氣直播主，為大學博覽會參展學校宣傳。實體展雖然已於今日完美落幕，但今年因應疫情首次規劃線上展，展期為3/4-3/25日。

同學們可於展期內上網登入參觀。