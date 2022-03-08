2022大學暨技職校院多元入學博覽會實體展圓滿落幕，線上展(3/4日-3/25日)持續服務考生。新制申請入學通過第一階段篩選後，第二階段改採計高中三年學習歷程，期望讓學子能力多元呈現，優點被看見。現今大學文憑不再是就業及工作薪資唯一保證，因此選擇自己有興趣與未來有發展願景的系所對未來發展更顯重要。

雖然今年學測數學A超難，但國、英、社及數B，五標成績仍在正常範圍內，然而選填志願要考慮的因素尚有篩選條件變動、篩選科目改變、考生人數與重考人數驟降等，不論學測成績高低，申請入學選擇志願時首先要掌握222法則，2個夢幻、2個實際、2個保險科系，並且多諮詢想就讀的科系就能大學通樂。

線上展學校展位講座資訊

1.香港中文大學 ：3月10日（四）1600-1800，講師：線上答問。

2.香港大學：3月11日(五) 下午16:00-17:00，臺灣考生及家長講座與線上諮詢。

3.香港中文大學 3月11日(五）1600-1800，講師：線上答問。

4.輔仁大學：3/11(五)17:30-18:00歡迎來了解天學學程。

5.香港教育大學：3月12日(六) 下午 2:00-3:00，2022學士課程招生說明會線上諮詢。

6.輔仁大學：3/12(六)11:00-11:30，資工系的唯一在輔大(資訊工程學系范姜永益老師)。

7.輔仁大學：3/12(六)13:30-14:00，念了心理學可以做怎樣的工作？(心理學系黃揚名老師)。

8.輔仁大學：3/12(六)14:00-14:40，機會留給深藏不Law的你(法律學系學會會長及財經法律學系學會會長)。

2022大學暨技職校園多元博覽會，今年因應疫情首次規劃線上展，展期為3/4-3/25日，同學們可於展期間上網登錄參觀，歡迎考生及家長參預約各校線上咨詢，了解報考方式及大學科系資訊。線上展入口請透過大學博覽會官網及臉書首頁QRCODE或點選網址進入。