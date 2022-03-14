台中市公共化幼兒園招生分二階段辦理，自19日起開放報名登記。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

每年公立幼兒園招生總讓家長搶破頭，台中市府為擴大幼兒就讀公共化幼兒園機會，透過盤點餘裕空間興整建幼兒園，目前全市共計246間公立幼兒園及23處非營利幼兒園。台中市教育局13日表示，此次招生分二階段辦理招生，自3月19日至4月9日止，請家長於期限內報名登記。

台中市教育局指出，111學年度台中市公立幼兒園及非營利幼兒園，將自3月起陸續公告招生簡章，此次招生援例分二階段辦理，第1階段自3月19日至26日止，第2階段自3月27日至4月9日止。

今年因應疫情仍採現場及線上登記報名雙軌並行，另採電腦化抽籤、以及線上或現場報到方式。此外，自111學年度起，放寬試養階段持有收出養媒合機構所開立試養相關證明文件的準收養人得登記報名幼兒園，並比照一般入園資格幼兒。

台中市公共化幼兒園目前共計269間，包括國小附設幼兒園170間、市立幼兒園76所以及非營利幼兒園23所，約可招收2萬多名2至5歲幼兒；其中，2歲專班為43班，111學年預計最少增加13班，將可達到56班，每班可招收8至16名不等的幼兒。

周小姐表示，她育有3名子女，因無力負擔私立幼兒園昂貴學費，又因公共化幼兒園數量有限，家中生計全靠先生一手扛，幼兒托育與生活家計雙重問題，壓得夫妻倆喘不過氣。

教育局指出，未來將持續盤點資源與餘裕空間加速設置，提高區域公共化教保服務比率，逐步實現校校有幼兒園目標，並鼓勵私立幼兒園成為準公共幼兒園，以解決家長育兒困境，讓市民無後顧之憂，安心顧事業、全力拚經濟。