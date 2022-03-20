北巿本土＋1足跡曝光 曾到過家樂福、屈臣氏 19:082022/03/20 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市衛生局公布案22039足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市今新增1例本土個案，為案22039，曾在3月13日參加嘉義市喜宴，19日採檢PCR陽性確診，CT值16.1，經過衛生局疫調後公布案22039足跡，個案曾在3月17日中午12點到過松山區三民店的家樂福；3月18日早上10點31分曾赴屈臣氏龍江二門市，同日下午5點32分到過中山區遼寧街徐淮人家，晚上8點32分則到過士林區大北路的建發號傳統豆花。 《半導體》大漲22元 台積電市值拚返15兆 《台北股市》焦點股-聯強 #屈臣氏 #衛生局 #曾赴 #家樂福 #22 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉縣2確診曾赴飯店喝喜酒 足跡曝光南華大學入列 19:342022/03/19 生活 2022苗栗客家桐花婚禮秒殺額滿 4／23西湖渡假村浪漫登場 15:092022/03/19 寶島 《台北股市》焦點股-元太 13:282022/03/20 財經 業務女副理竊取人造光源大廠機密 財產1422 萬遭扣押 12:372022/03/17 社會 台南連5天「嘉玲」明起增設79場疫苗隨到隨打站 19:232022/03/18 生活 北巿本土＋1 去嘉義喝喜酒染疫 Ct值僅16.1 16:082022/03/20 生活 抗通膨！3/22起每周二晚上MAMAK檔滿千送200 19:072022/03/18 財經 《貿易》2月外銷訂單 挑戰連24紅 13:382022/03/20 財經 高金素梅喊羅智強「未來的桃園市長」 港媒一事發現不尋常 10:162022/03/19 政治 新北市長民調出爐 媒體人發現一驚人差距 14:342022/03/18 政治 高雄大學22周年校慶 陳其邁肯定校方效率 12:572022/03/19 寶島 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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