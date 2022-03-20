台北市今新增1例本土個案，為案22039，曾在3月13日參加嘉義市喜宴，19日採檢PCR陽性確診，CT值16.1，經過衛生局疫調後公布案22039足跡，個案曾在3月17日中午12點到過松山區三民店的家樂福；3月18日早上10點31分曾赴屈臣氏龍江二門市，同日下午5點32分到過中山區遼寧街徐淮人家，晚上8點32分則到過士林區大北路的建發號傳統豆花。