永康大橋火車站清消。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

黃偉哲呼籲，3月18日至23日，與案22455搭乘台鐵同班次的市民，持身分證於今明2日到北區、東區、永康區衛生所領取家用快篩試劑。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

案22455相關足跡。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

案22455相關足跡。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

高雄工廠職場群聚傳播鏈燒進台南！永康區50多歲男、案22455在高雄上班，匡列170人，他平日搭火車通勤，18日到23日從台南站、大橋站搭火車往返高雄共11車次，因搭火車者眾，市長黃偉哲說，希望天佑台灣，疫情不要擴散，呼籲與確診者搭同班次市民今明2天到北區、東區、永康區衛生所領快篩試劑。

黃偉哲說，由於仍有人沒做好實聯制，不知道坐同一班車同一個時段有多少人跟確診者足跡重疊，因Omicron感染力非常強，同一個密閉車廂風險相當高，目前為止雖是單一個案，還沒有發現其他感染者，但他不敢樂觀。

衛生局公布案22455相關足跡，包括18日上午8點從台南站搭莒光號501車次到高雄，當晚7點28日從高雄搭自強號374車次第9車廂回台南；19日清晨5點43分在大橋站搭台鐵區間車3117車次第7車廂到高雄，下午4點40分從高雄搭區間車3238車次回大橋，除了20日在家，21、22、23也持續搭火車通勤。

黃偉哲提醒，曾於18日至23日與案22455搭乘台鐵同車次市民，持身分證於今、明2天上午8時至12時、下午1時30分至5時30分前往北區、東區、永康區衛生所領取家用快篩試劑。

案22455因高雄市案22394確診而被匡列為居家隔離者，同公司其他員工經PCR採檢後通報此名陽性個案，Ct值15.5；該案的妻子和2個兒子檢驗均為陰性，小孩就讀的後甲國中、永信國小今停課1天。另，案22394的職場接觸者高雄市案22453，經PCR採檢後確診，Ct值15.35，3月20日曾到台南親友家聚餐，並自行開車到南區聯萌玩具批發店，匡列15位相關接觸者，其中2位親友小孩就讀永康龍潭國小，該校也緊急宣布停課1天。

衛生局長許以霖今也宣布，鑒於嘉義婚宴傳染鏈擴大，因此，目前喜宴禁止逐桌禁酒，但鹽水家族群聚案已告一段落，因此，原本規定拍照須戴口罩措施明天解禁，黃偉哲則補充，如疫情仍有變數，口罩仍將採緊縮措施。