基隆「2022城市博覽會」原訂在2021年舉辦，因新冠疫情緣故延遲一年，將於2022年4月22日至5月2日登場，然而新冠疫情突然爆發，病例恐怕持續蔓延，在任最後一年市長林右昌不鬆口延辦或停辦，強調都會有防疫規劃。

此次博覽會將是林右昌在市長最後一年中，非常重要一場活動，如同8年來一張施政成績單，日前林右昌曾親自前往台北松山文創園區宣傳，29日疫情記者會中，記者詢問是否因疫情延期，林右昌強調不會變化。

林右昌表示，所有活動舉辦都會按照中央流行疫情指揮中心規定，視疫情狀況會有不同防疫規劃，例如入場人數與防疫規格等，都會視情況調整與提升，一定會有最好準備，都會視疫情來擬定相關規劃。

基隆市府觀銷處長曾姿雯強調，城市博覽會籌劃仍在持續，目前沒有停辦討論，防疫規劃將會採最嚴格方式執行，將會按照A、B、C、K四個展區有防疫措施，實聯制、消毒門、體溫測量、特定入出動線規劃等，都是一定會執行。