基隆市目前居家隔離人數1941人、較昨日增加515人，市長林右昌表示，主要針對崇右影藝科大群聚案擴大匡列；另外，小吃店群聚案增6例，其中有一名服務生染疫，但未在業者提供名單內，市府將釐清是否涉及隱匿，若屬實將開罰。

中央流行疫情指揮中心公布，今天與基隆相關總計39例，但其中1例為外縣市，中央將移出。另38例包括，崇右科大14例；二信高中2例；小吃店工作人員、消費者6例；中正區某工地相關4例；某物流公司相關2例；警察群聚案2例；房仲相關2例；此外，還有6例疫調中；海大無新增案例。

林右昌指出，小吃店工作人員、消費者相關6例，有4例居家隔離期間發病確診，包括2例二採陰轉揚、1例消費者家人、1例消費者朋友；另2例為新增個案，其中案24288是小吃店服務生，未在業者之前提供名單內，將釐清是否涉及隱匿，並研議開罰；另一案是小吃店消費者，自行到社區篩檢站篩檢確診。

二信高中新增2例皆為確診學生的家人、原被匡列居隔對象，二採陰轉陽，學生部分則沒有新增確診案例；中正區某工地相關增4例，1例職場接觸者、1例鄰居；另2例為確診者同住家人，皆為10多歲孩子，為本市某國中學生，已安排採檢並擴大校園清消，校方已啟動疫情應變機制。

林右昌指出，中正區某工地群聚案較特殊，工班有居住、親緣關係，市府昨晚主動進入指標個案23391居住的社區，因社區人際關係較為密切，在防疫醫生蘇家彬建議下，進入社區設置前進篩檢站，共計篩檢130人，將持續進行採檢工作。

某物流群聚相關新增2例，林右昌說，物流業者店長警覺性相當敏銳，一發現有員工確診時，立即通知所有員工至社區篩檢站採檢，目前該物流據點所有員工全部匡列居隔，工作場所全面清消後，風險已全面控管，未來總公司會調度其他員工進駐復工，物流服務不會中斷。

至於警察群聚案，今日新增2例，林右昌提及，都是表揚餐會延伸的職場感染，都被匡列居隔陽性確診，2例為案24180是市警局會計室工友，為案23021接觸者，另1例案24299是案23864接觸者。