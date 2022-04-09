新北9日新增143例確診，列管數11126人、解隔數494人。(新北市衛生局提供)

新北並製作新北市居家照護關懷中心執行方案書，生活與醫療照顧QA都在內。(陳慰慈攝)

新北9日新增143例確診，列管數11126人、解隔數494人，新北市長侯友宜表示，17例新增足跡相關採檢陽性、99例居隔採檢陽性、27例居隔陰轉陽， 其中三峽相關案15人、基隆相關案1人、北市相關案51人、桃園相關案1人、新竹相關案1人、宜蘭相關案3人、花蓮相關案7人，與外縣市確診64例。

對於新北市將率先試辦「在宅照護」，侯友宜表示，中央定名為「居家照護」，中央昨已明訂大概的指引，尚有一些執行細節還在充分溝通討論，待中央下周一公布細節後，就可以隨時啟動。侯友宜說，現在還不是確診高峰期，絕對不能等醫療量能垮了才啟動，所以家居家照顧一定要快。

侯友宜說，新北長時間已做好充分準備，居家照護的執行方案，今也找來29區區長確認執行細節並羅列，待中央周一公布細節，再核對差異，希望做好雙向溝通，讓執行落差部會太大，新北並製作新北市居家照護關懷中心執行方案書，生活與醫療照顧QA都在內。

侯友宜表示，新北將會是第一個成立居家照護關懷中心的縣市，包含生活關懷請撥打29區還懷專線，健康照護則撥打七大醫療責任專線。侯補充，生活照顧 以生活物資採買相關資訊為主，包括垃圾清運、心理諮詢等；健康照護包括關懷追蹤、設定APP與電子圍籬、居解隔通知，七大醫療責任區有亞東、淡水馬偕、雙和、市聯醫、台北慈濟、土城、輔大醫院。

副市長劉和然補充、明早會把新北市居家照顧機計畫的試運行會議開放媒體參與，周二市長會到第一線居家關懷中心視察，待與中央確定執行細節後就會正式啟動。

另鼓勵65歲以上接種疫苗，中央提供500元衛教品獎勵，今宣布延長到5月31日，新北市也在加碼500元超商禮券獎勵，也延長至5月31日。