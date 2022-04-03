蘇揆解釋「新台灣模式」 柯文哲再酸：唱歌被罰三千是正常生活？

行政院長蘇貞昌昨拋出經濟與防疫並重的「新台灣模式」，遭台北市長柯文哲嗆政府有想法卻拐彎抹角，雖然蘇揆今給出「正常生活、積極防疫、穩健開放」的答案，但柯文哲今受訪時不以為然，批評疫情時代怎麼正常生活，可以的話他無罩唱歌也不會被罰3000塊，所以這都是口號，至於穩健開放更不用說，因為這個開放已讓「台灣社會遍地烽火」。

蘇貞昌稍早時針對「新台灣模式」給出解釋，強調此概念是「正常生活、積極防疫、穩健開放」，基本上戴口罩、勤洗手、打疫苗都不改變，但只要醫療量能負擔，雖然確診數會增加，但99.7％以上都是輕症或無症狀，不必擔心，未來可以一步步穩健開放，過正常生活。

對此，柯文哲今視察劍潭加強型防疫專責旅館後表示，疫情時代該怎麼正常生活？倘若可以的話，他日前沒戴口罩唱歌也就不用被罰錢，「唱一首歌要被罰3000塊，怎麼會是正常生活？」所以正常生活、積極防疫都是口號，既要正常生活又要積極防疫，那到底要怎麼做？

至於穩健開放，柯文哲笑說「我看現在也來不及了」，今天入境確診就有97個，過去這段時間，每天入境確診幾乎都破百，所以現在的情況已經不是穩健開放，「現在證明這個開放足以讓台灣社會遍地烽火。」所以穩健開放現在講也沒有用了，大概就是已經燒起來了。