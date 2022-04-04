本土確診數近日暴增，有專家擔心清明連假有大規模的人流移動，恐因此疫情再度大爆發，新北市長侯友宜開出第一槍，表示將規劃民眾接種第四劑新冠疫苗，隨著疫情在社區多點爆發，難免造成恐慌。就目前來看，還需更多科學證據判斷第四劑的可行性，「GOGO保-疫苗險推薦王」專案負責人楊振和提醒，在疫情嚴峻，官方不排除施打第四劑的可能下，提早投保隔離型疫苗險，如被隔離或有施打疫苗反應不良都能有保障。

本周本土確診案例持續雙位數的上升，根據中央流行疫情指揮中心指出，目前中、重症患者都逾60歲，醫療應變組副組長羅一鈞也呼籲長輩們盡快接種疫苗，加強保護力。清明連假在即，專家憂心疫情會再度大爆發，如果疫情隨著人流往返擴散，屆時民眾很有可能因為確診者經過的足跡，而被匡列14天隔離，隔離期間造成的工作損失相當驚人，更何況，如果未來規劃施打第四劑，也有可能造成疫苗不良反應。

隔離型疫苗險商品種類有很多，公勝保經禾順事業部經理吳逸卿建議應選擇有住院日額及實支實付，才能彌補因疫苗不良反應無法工作的損失，但也提醒如果考慮年長高、危險族群，亦可考慮有身故喪葬費補償的險種。

公勝保經禾順事業部經理最後呼籲，除了儘早施打第三劑劑苗，若官方開放第四劑，也可早日上網預約外，盡可能避開人潮，務必配戴口罩、勤洗手，連假期間亦可透過「GOGO保-疫苗險推薦王」線上投保，享有更完整的保障。