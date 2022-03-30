伊林男星温昇豪日前出席「針織女王」潘怡良同名品牌GIOIA PAN 2022 秋冬大秀，以俏皮的齊毛「呆瓜頭」現身，與過往優雅形象大相逕庭，展現反差魅力，也與身上拼接西裝套裝呈現出有趣的對比，與潘怡良是老交情的她透露，是「臨時被Call的」二話不說的義氣相挺，由於温昇豪得過金鐘獎最佳男配角獎，活動另找了金馬影帝李康生、金鐘視帝黃河，可說是來賓含金量特高的秀。

伊林模特李制益演繹潘怡良2022秋冬系列。（GIOIA PAN提供）

伊林名模王思偉演繹潘怡良2022秋冬系列。（GIOIA PAN提供）

潘怡良秋冬系列保留東西方文化底蘊以「無極」為題，品牌跳脫過往的暗黑色系，增添黑、米白、灰、墨綠等自然顏色，在服裝紋路上則與奢石領導品牌「承豪石材」合作參考石材紋路，以印花、針織等手法重現於服裝上，並多以拼接手法凸顯服裝廓形，也增加層次感，並邀請新銳編舞家李冀禹為這次「無極」的主題，特別用東西方音樂與現代舞蹈編舞，安排表演精湛的舞蹈團隊在時尚大秀中，做了完美串接與詮釋。秀中並攜手同門時尚設計師高元龍SYZYGY 2022 AW秋冬系列『一顆名為22W9的彗星』，展現其品牌「一件衣服，多種樣貌」的多種理念，讓整場時尚大秀高潮不斷，溢透出時尚卓越作品氛圍。