國民黨台北市議員羅智強原要在2日上午宣布參選桃園市長，卻接到國民黨主席朱立倫來電，以「地方反彈太嚴重」為由勸退。台北市議員徐巧芯3日爆料，那一通電話不是外界聯想的動之以情、曉之以理，而是帶有情緒、怒罵、威逼的方式。她強調，自己為了顧及黨內和諧，已經把很多情緒用詞修飾過了，只陳述事實的部分，她還不想被開除黨籍。

對於朱立倫深夜致電羅智強3小時談桃園市長選戰，徐巧芯3日在網路節目「董事長開講」大爆料，指她自己一開始聽到電話內容，其實是很不敢置信的，因為那一通電話，不是外界聯想的動之以情、曉之以理，而是帶有情緒、怒罵、威逼的方式。

徐巧芯舉例，朱立倫在電話中提到「我要跟你魚死網破」、「不管你民調再強，我都不會提名你，我就是不要你」等內容。

徐巧芯說，她個人推測，朱立倫說的可能是氣話，當下情緒可能有不滿的語氣，但內容的確是要羅智強不要選桃園。而羅原先是打算3月底就要宣布參選，也私下當面通知北市議會同黨同僚，最遲月底宣布要選，議員都予以加油打氣，但後來沒有宣布，正是因為朱立倫拜託羅智強，「給我7天的時間，先等等，這禮拜先不要宣布，會幫你跟桃園議長邱奕勝協調」，羅也答應了，但後來沒有見成功，就這樣過了一個星期。

等了1周的羅智強正打算要宣布時，朱立倫又突然把有意參選桃園市長的人，包括立委魯明哲、萬美玲、呂玉玲，前立委吳志揚、孫大千、陳學聖等人，找來黨中央「徵詢」，也包括羅智強，並要秘書長聯絡通知羅。

等羅智強到場後，就跟羅提了2件事。第一，羅民調現在是輸的，沒有成為國民黨最高者；第二，明確告訴羅智強，不會提名他。

吳子嘉詢問：「當時朱立倫就已經跟羅智強說，不會提名他了？」徐巧芯回答：「對！那個時候就講了，但不是朱立倫講的，是秘書長在徵詢前跟他(羅)講的。」

徐巧芯續指，也因為羅智強剛到桃園沒多久，希望能在桃園耕耘一陣子，如果能辦初選，他自認還是有機會，所以羅智強才會表示仍想參加黨內初選。

這也是為什麼朱立倫會深夜致電羅智強談了3小時，朱可能很氣，以為已經派秘書長把羅「喬掉了」，將其擺平，結果羅還是想選，所以朱打給羅時才會那麼生氣，更揚言若羅要參選桃園，他會立刻辦台北市的初選，「你不是說要選台北市長？你怎麼不來登記？」但羅已表態不參選台北市長，這樣等於又把藍委蔣萬安拉進來。

徐巧芯強調，她自己為了顧及黨內和諧，已經把很多情緒性用詞修飾過了，只陳述事實的部分，自己還不想被開除黨籍。

最後，徐巧芯還說，羅智強有提了一個方案，就是給他1個月的時間，等到5月來比民調，民調內容有「互比式」和「對比式」，互比就是把所有有意願的人都納進來比較，對比則是和衛福部長陳時中比較，如果羅的民調贏過陳，再進行提名，而且「兩關都要過」。

但徐巧芯坦言，這個方案提出後，就遭到國民黨黨中央拒絕。她分析，黨中央根本不想做民調，也不想辦初選，而是要直接提名人選。