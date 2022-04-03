富強鑫(6603)2021年營收43.29億元，創下歷史新高，每股稅後盈餘0.8元，配發0.5元股息，其中，現金股息0.3元，股票股利0.2元。該公司今年前2月營收6.19億元，年增4.94％，目前接單狀況不錯，但仍需觀察疫情影響。

富強鑫股價上周五遇到年線獲得支撐，盤中急拉漲停，18元附近有季線及半年線等中長線壓力，連假後開盤仍須帶量突破。

展望2022年，目前訂單能見度達5個月，已經到第三季，主要大陸市場可望延續去年的表現，營收可望維持在近7成左右表現，印度、美國市場營收也可望逐步擴大規模。

大陸方面，除了在廣東東莞、浙江寧波設廠，近年來投入大陸第三工廠寧波杭州灣的籌建計畫，預計斥資10億元台幣，預計2022年9月完工、2023年正式生產塑膠射出成型機，供應大陸內需市場為主。目前寧波廠一年產值最高達到5億元人民幣，杭州灣新廠產能是寧波廠的兩倍，最大產值可達一年10億人民幣。