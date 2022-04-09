特力集團(2908)3月合併營收為32.3億元，年減20.7%，全球COVID-19疫情及烏俄戰爭對貿易的外在環境造成不少的衝擊，特力也密切關注各國發展並及時採取因應措施，近來本土疫情持續升溫，特力除遵守政府單位的各項防疫措施及規定，亦持續擴充線上購物平台之商品類別，以因應外在環境挑戰。

就兩大事業體來看，受到貿易客戶調整拉貨排程之影響以及去年同期出貨基期較高所致，貿易事業體3月營收為15.2億元，較去年同期減少，占整體營收比重為47%；零售事業體受到期國內疫情再度升溫，賣場來客數下降之影響，3月營收為12.5億元，較去年同月略減，佔營收比重約39%。

特力集團第1季合併營收為97.76億元，年減15.55%。

特力表示，目前全球COVID-19疫情及烏俄戰爭等因素，對貿易的外在環境造成了不少的衝擊，亦讓特力貿易面臨著許多挑戰，特力將密切關注各國發展並及時採取因應措施，繼續發揮彈性及穩健的出貨實力，以回應歐美零售客戶對特力專業服務的信任。

在零售事業體方面，特力表示，儘管受到疫情之影響，3月營收仍然維持去年本土疫情爆發前之水準，顯示台灣零售的銷售動能依舊表現平穩；隨著本土疫情持續升溫，特力除了持續遵守政府單位的各項防疫措施及規定，提供給消費者更安全完善的實體購物環境外，亦持續擴充線上購物平台之商品類別，以因應目前外在環境之挑戰。