光學鏡頭廠大立光(3008)公布2022年第1季財報，第1季合併毛利率為53.36%，季減2.49個百分點，年減11.38個百分點，為2014年第4季以來單季新低，單季稅後盈餘為55.13億元，季增7%，單季每股盈餘為41.3元。

大立光今天下午舉行法說會，由於進入傳統淡季，大立光2022年第1季合併營收為101.33億元，季減22%，年減14%，為2021年第2季以來單季新低，營業毛利為54.07億元，季減26%，年減29%，單季合併毛利率為53.36%，季減2.49個百分點，年減11.38個百分點，營業淨利為40.09億元，季減33%，年減37%，營業淨利率為39.57%，季減6.23個百分點，年減14.13個百分點，稅前盈餘為67.61億元，季增8%，年增4%，稅後盈餘為55.13億元，季增7%，年增4%，每股盈餘為41.3元。

若以產品組合來看，2022年第1季20M(百萬畫素)以上產品約占大立光營收20%到30%，10M(百萬畫素)以上產品約占50%到60%，8M以上約占0%到10%，其他產品約占20%到30%。