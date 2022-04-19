光寶科第一季獲利遭業外拖累，稅後獲利為21.04億元，年減51％，EPS為0.92元。面對第二季，光寶總經理邱森彬預估營收有機會季增雙位數百分比，獲利也可望成長。

光寶今日舉行第一季財報法說會，光寶科表示，來自於光電半導體、雲端運算、5G、AIoT與汽車電子的需求穩定成長，第一季營收為412億元，創四年同期新高，不過毛利率則受到以功率半導體為主的IC缺料影響，必須加價去現貨市場購買，毛利率因而下滑至17.1％，年減0.7個百分點，也比上一季略減0.2個百分點，不過在成本控管得宜下，第一季營業淨利30億元、營益力7.2％，都創下同期新高。

可惜的是，光寶手中Visio持股受到Visio股價下滑影響，第一季Visio持股的損失達10億元，業外收入因而虧損3.24億元，但去年同期業外卻也是因為Visio持股而大賺33.81億元，導致，第一季稅後獲利僅有21億元，年減51％，EPS為0.92元，第一季淨現金部位為412億元。

光寶科總經理邱森彬表示，全球供應鏈雖受疫情挑戰，半導體供應吃緊，然而光寶擁有跨區域多元生產基地的優勢、靈活迅捷的產能調度，第一季營收仍有近10%的年成長，光寶持續投入研發資源於EV車內與車外充電解決方案、雲端運算的高階電源產品，及5G小基站等系統性產品。在策略性的產品組合下，出貨將持續成長，光寶將進一步推昇長期毛利率與獲利能力。

展望第二季，光寶科表示，受惠於伺服器用電源成長性佳，光電半導體在綠能、工控、穿戴與AR/VR應用快速成長，汽車電子在EV充電樁、汽車照明及ADAS市場蓬勃發展，在疫情對全球供應鏈及物流影響不持續擴大的前提下，預期第二季營收與本業獲利將持續穩健成長。