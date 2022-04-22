光鼎（6850）去年營運大放異彩，合併營收1.79億元，年增45％，歸屬母公司業主淨利4,625萬元，年增78％，雙創新高，EPS2.23元，董事會通過擬配發每股現金股利0.5元與股票股利1元，盈餘配發率近七成。

光鼎是亞洲唯一的毛細管電泳技術原廠。董事長蔡守冠表示，毛細管電泳技術具有自動化、省時及易操作等優勢，可取代傳統電泳繁雜之製備及實驗流程，是當今核酸產業檢測及醫療應用的關鍵技術。目前，全球僅有安捷倫（Agilent）、PerkinElmer、凱杰（QIAGEN）等少數大廠擁有此項技術。

蔡守冠表示，光鼎採取開放式平台的優勢，加上布建全球行銷通路，主力產品Qsep系列毛細管電泳儀快速擴大滲透率，目前在全球生物科技研究市場已「坐二望一」，僅次於安捷倫。

營運表現耀眼的光鼎，受惠疫情帶動全球政府積極推動精準醫療與智慧醫療產業，核酸檢測多元應用（包括DNA、RNA）持續開展，各國學研單位對相關基礎研究儀器需求也持續升溫，激勵去年營收再創新高，年成長45％，其中來自日本、中國二大市場營收挹注更大幅成長164％、78％。

該公司去年獲利也同步走高，營業利益率、淨利率分別為24.63％、27.12％，較前一年度的21.75％、21.50％皆呈現增加。

光鼎表示，今年3月，公司自主開發的新型冠狀病毒核酸檢測分析平台正式取得歐盟CE-IVD認證，該平台特色為免萃取且以口腔（buccal）為檢體，相較目前的鼻咽採檢，其時間、成本效益更具優勢，適用於邊境、社區、各大企業防疫管控，有機會分食市占。

蔡守冠指出，繼站穩科研市場後，光鼎將朝基因檢測領域擴大發展，並伺機布局臨床診斷市場，未來形成科研、基因檢測、臨床診斷三大業務版圖，追求營運的永續成長。