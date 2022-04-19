仲琦(2419)第一季每股賺0.23元，創近4季新高，仲琦表示，今年訂單能見度高，看好第二季起營收年增將開始轉正，隨著新品推出，也將為今年營運注入動能。

仲琦第一季營收24.38億元，季增加3.41%、年減少13.5%，單季稅後純益7377萬元，季增加251%、年增加6546%，每股純益0.23元。毛利率為23.43%，季增加0.49個分點、年增加7.46個分點；營益率為6.29%，季增加1.69個百分點、年增加4.8個百分點。

仲琦表示，今年訂單能見度高，預期第二季營收年增率(YoY)將開始轉正，營收可望延續逐季向上的趨勢，同時，仲琦也將陸續導入新品，未來展望審慎樂觀。

由於區域佈局策略及供應鏈管理得宜，仲琦於北美地區穩定出貨，歐洲、拉丁美洲及亞太市場業績亦穩健成長；Wi-Fi 6網路延伸器(Extender)及光纖(PON)接取設備將開始放量，且越南廠營運已上軌道，生產效率提高，也有助於整體毛利率提升。然而受到俄烏戰爭及大陸疫情封城影響，原物料及晶片供應依然緊俏，仲琦將持續強化相關調度及因應措施，以滿足全球客戶訂單需求。

目前仲琦正積極進行新市場業務開發，新產品亦將陸續導入，以拓展市場涵蓋度及產品廣度，可望持續為業績挹注動能。