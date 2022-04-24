台灣本土疫情大爆發，宅經濟興起，嘉里大榮(2608)、宅配通(2642)上周五都拉出漲停表現。去年5月疫情爆發，電商、醫藥物流需求大增，帶動整體營運表現。宅配通2021年稅後淨利2.41億元，年增15％，創史上第三高，每股盈餘2.52元；嘉里大榮2021年稅後淨利13.95億元，為歷年次高，每股盈餘2.99元。

宅配通與國內各大電商業者合作，目標希望將電商配送業務對營收佔比拉高至3成，為擴大物流宅配安裝服務需求，將再增加近3000坪的新物流倉儲據點。

嘉里大榮以往專注於企業客戶，占營收比重約75％，其他快遞業務約占25％。看好電商崛起，嘉里大榮成立專門的宅配物流配送車隊，提升車輛、人員的產值，目標今年宅配業績倍數成長。

宅配通今年第一季營收11.02億元，年增5.14％，嘉里大榮第一季營收31.65億元，年增3.13％。電商及疫情的推升下，法人看好今年兩大物流廠商營收都有朝雙位數成長機會。