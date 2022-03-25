新北今日一次新增11例本土確診個案，新北市衛生局25日公布確診者足跡，包括樹林剪髮店、板橋燒肉店、樹林家樂福與中和7-11都有，提醒民眾注意。

新北市公布確診案22557、22565、22598足跡，他們曾在19日到過請坐專業剪髮（樹林大安路）、20日燒肉天國（板橋文化路一段）、家樂福樹林店（樹林大安路），另外在19、21日到過7-11和捷門市（中和和平街）。