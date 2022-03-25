新北＋11足跡曝光 賣場、燒肉店、剪髮店皆入列 15:152022/03/25 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北新增11例確診個案 足跡曝光。（新北市衛生局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北今日一次新增11例本土確診個案，新北市衛生局25日公布確診者足跡，包括樹林剪髮店、板橋燒肉店、樹林家樂福與中和7-11都有，提醒民眾注意。 新北市公布確診案22557、22565、22598足跡，他們曾在19日到過請坐專業剪髮（樹林大安路）、20日燒肉天國（板橋文化路一段）、家樂福樹林店（樹林大安路），另外在19、21日到過7-11和捷門市（中和和平街）。 新北連3年性侵案逾500件 去年9月高峰1天平均近3件 新北都更三箭 樹林鎮前街老宅翻新 秀街道改善 #樹林 #確診 #家樂福 #燒肉店 #剪髮店 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 安美德總裁邱威功：緊密鏈結5＋2政策 04:102022/03/25 財經要聞 防疫旅館群聚又一起！新北境外移入個案改判本土 14:262022/03/25 生活 全台房價漲幅 竹北、新屋分居前二名 04:102022/03/25 產業特刊 公布新一波警局人事調整 新北共134名官警異動 18:522022/03/24 社會 板橋府中人行道改善 銜接雙城意象 04:102022/03/25 地方新聞 房地產－遠百商圈成型 竹北房價攀峰 04:102022/03/25 證券．權證 昨高雄今新北！本土＋10 樹林科技廠移工確診 10:062022/03/25 生活 看屋筆記：新北市板橋區文化金鎂(個案＋價格分析) 14:032022/03/25 建案開箱-新北 新北樹林科技廠10人確診 擴大採檢910名員工 15:182022/03/25 生活 瑞芳地政專車4／8出隊服務 11:352022/03/25 區域情報-新北 大陸本土病例增 長春市累計破萬 04:102022/03/25 焦點新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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