櫃買中心表示，今（31）日有宏碁資訊（6811）送件申請上櫃，以及樂迦再生科技（6891）申請登錄興櫃戰略新板，該兩家公司分別為今年度首家申請上櫃，及申請登錄興櫃戰略新板的公司。

宏碁資訊主要從事資訊軟體銷售及資訊顧問服務業，主要提供政府及企業客戶「數位轉型」相關解決方案。宏碁資訊目前資本額為3億6,449萬元，110年營業收入為62億367萬元，稅前純益為3億6,619萬元，每股盈餘7.79元，輔導推薦證券商為台新證券、凱基證券、群益金鼎證券及國泰證券，簽證會計師為安侯建業聯合會計師事務所。

樂迦再生主要從事提供細胞治療相關產品之委託開發暨製造服務（Contract Development and Manufacturing Organization，CDMO），並將於新竹生物醫學園區建置GMP細胞治療工廠，屬六大核心戰略產業之「生物醫療科技產業」。

樂迦再生為上櫃電子通路廠三顧公司的轉投資事業，大股東還有行政院國發基金、耀華玻璃等，目前資本額為20億元，輔導推薦證券商為第一金證券、凱基證券及大展證券，簽證會計師為資誠聯合會計師事務所。樂迦再生係採申請登錄戰略新板併送簡易公開發行方式送件，預計於4月28日登錄興櫃戰略新板開始交易。

有關宏碁資訊及樂迦再生進一步財務業務資訊，投資人可至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）下載公開說明書參閱。