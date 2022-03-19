大陸國務院聯防聯控機制19日下午召開新聞發佈會。大陸國家衛生健康委疾控局副局長雷正龍指出，當前全球第四波新冠疫情仍處在高位水準運行，統計3月1日到18日止，大陸累計報告新冠肺炎感染者超過2萬9000例、波及28個省份。

雷正龍表示，其中吉林省累計報告超過1萬例，另有4個省份累計報告超過1000例，還有10個省份累計報告在100至1000例之間。總體來看，大陸本土疫情還處在發展階段，多省面臨著同時段多地市發生Omicron疫情的防控局面。

大陸國家衛生健康委醫政醫管局局長焦雅輝介紹，近期疫情呈現多點散發，主要流行株為Omicron變異株，部分省份病例數增長較快。截至18日晚間24點，全大陸在院治療的感染者總數2萬9127例，從病情來看以輕型和無症狀為主，占比95％以上，重症包括重型、危重型的占比不到0.1％。

此外，國家衛健委新聞發言人米鋒介紹說明，當前香港疫情已進入高位平穩期，快速上升走勢得到控制，並呈震盪下降，近日陽性感染者仍在每日2萬至3萬的高位，形勢仍然嚴峻、壓力依然很大。

據澎湃新聞引述雷正龍表示，大陸國務院聯防聯控機制綜合組繼續指導疫情發生地區嚴格落實各項防控措施，快速進行核酸篩查，迅速進行流調溯源，及時規範集中隔離，嚴格社區管控，及時進行區域協查，儘快實現社會面的「動態清零」，堅決守住疫情不出現規模性反彈的底線。