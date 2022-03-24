大陸國家衛健委今（24日）上午通報，3月23日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2054例。其中境外輸入病例44例，含19例由無症狀感染者轉為確診病例。本土病例2010例，其中吉林省1810例，包括長春市1280例、吉林市512例、四平市9例、延邊朝鮮族自治州5例、通化市4例。

另外，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者2829例，其中境外輸入107例，本土2722例。包括吉林省791例，其中吉林市531例、長春市253例、延邊朝鮮族自治州6例、梅河口市1例。

吉林省省會長春已連續4天新增確診病例破千例。其中，長春市3月20日為1079例，21日為1437例，22日為1979例，23日數字略為回落，有1280例。長春市累計報告本土確診病例已達到11114例。

截至3月22日，長春市已建成並投入使用6家方艙醫院，分別是會展中心2、3、4、5館，九台行知學校，北湖奧體中心籃球館、羽毛球館，通源醫院，市傳染病醫院南北樓，設置床位數9304張。定點醫療機構和方艙醫院共設置床位數12513張。