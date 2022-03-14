年度科技盛會「2022智慧城市展」即將登場，今年首度前進高雄盛大舉辦，遠傳電信表示，將在台北、高雄兩地同步參展。

遠傳今年以5G結合「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術做為參展主軸，展示串連城市及產業、數位轉型、低碳永續等20多項應用。

遠傳企業暨國際事業群副總經理高煥元表示，遠傳持續投入5G生態圈發展，配合政府大南方計畫推動高雄建設發展起飛，遠傳先前已加入『高雄5G AIoT國際大聯盟』一同協助城市及產業升級轉型。此次在高雄智慧城市展，遠傳也將提出符合在地化需求的多元創新解決方案，協助高雄市打造台灣最完整的5G AIoT生態系，並實現碳中和的城市願景。

高煥元強調，高雄港具有絕佳的地理優勢，然全球航運與港口營運正面對後疫情時代的新挑戰，遠傳將展出與台灣港務公司合作的多項「5G智慧旅運」新應用，包括首度曝光的智慧觀光新媒體互動式體驗，將以科技協助高雄港提升營運效能、旅運安全及港市觀光效益，加速轉型智慧港口並加值台灣港埠樞紐地位。

高雄從傳統工業城市逐步轉型成智慧城市，並向綠色低碳城市邁進，「碳中和」也是此次高雄智慧城市展相當重要的一環，遠傳也將展出多項節能減排應用，攜手城市及產業共同致力永續發展。