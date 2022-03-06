大葉大學是一所與產業緊密結合的大學，「2022大學暨技職校院多元入學博覽會」展覽期間於展攤展現實作學習特色；北區有多媒體數位內容學位學程展出的師生設計公仔，風力發電教育與訓練中心介紹綠能產業，台中場則推出視光學系運用黃斑部色素密度檢測儀為參觀者檢測，烘焙暨飲料調製學士學位學程現場烤餅乾，讓考生及家長認識大葉大學的學系職涯發展。

因應社會需求與產業脈動，大葉開設了智慧醫療、智慧生技、智慧觀光、智慧製造課程，培養學生成為跨域技術整合人才，並在新學年增設職能治療學系，為國內長照產業短缺的職能治療人力注入新血。

大葉大學展攤的櫥窗裡，陳列公仔模型、動畫、漫畫、遊戲等成品。（攝影王雅芬）

多媒體學程助理教授吳旻書表示，此次大博會展出江家慶老師帶領學生參與產學計畫的產品，包含模型、藍芽喇叭、扭蛋等。數位媒體產業重視實作能力，多媒體學程課程多元，有公仔模型、動畫、漫畫、遊戲，教學生從無到有做出成品。系上的老師產學經驗豐富，包含金鼎獎漫畫家陳志隆、國際模型大師江家慶、動畫特效高手李中魁、遊戲美術專家黃懷德等，為系上搭建很多產學合作的機會，學生在學期間就可以跟著老師做計畫，接軌產業，累積實務經驗。

大學博覽會現場，大葉學生熱情為大學新鮮人提供最好的諮詢。（王雅芬攝）

2022大學暨技職校園多元博覽會，實體展3/6日最後一天，學子把握時間參觀。此外，今年新增線上展，展期3/4-3/25日。