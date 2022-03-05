南華大學學費收費4年比照公立大學，還推出「2＋2雙學位計畫」，鼓勵學子赴海外學習。（杜宜諳攝）

「2022大學暨技職校院多元入學博覽會」今（5）日起連續兩天在北中南三地舉行。為刺激招生，不少大學祭出高額獎學金，像是亞洲大學開出新生入學獎學金最高可領新台幣480萬元，南華大學則是4年學費比照公立大學，還設有多項跨國雙聯學制學程，鼓勵在校生赴海外就學。

大學博覽會5日起連續兩天在台北、台中與高雄同步舉行，配合防疫，今年活動全面採取簡訊實名制登陸，進入會場必須配戴口罩、量體溫與手部消毒，更首度新增互動式線上展覽，展期自4日起至25日止，學子與家長可線上諮詢各校升學資訊。

配合111學年度大學學測甫公布成績，為協助考生選填志願，主辦單位特別設立「落點分析區」及名人演講區，邀請專業講師提供考生不一樣的校系選擇。

至於今年參展學校，主辦單位同樣邀集諸多海內外名校參加，其中囊括大學、技職校院及軍事校院及台灣、香港、英國、美國、澳洲、德國與新加坡等知名高等學府。

主辦單位指出，台灣方面參加學校，包含中正大學、中興大學、台北醫學大學、文化大學、中國醫藥大學、世新大學等校；海外留學專區參展學校則有香港城市大學、新加坡管理學院等校；今年首度開設的線上展區則有香港大學、香港教育大學、香港中文大學、香港城市大學、澳門科技大學與諾丁漢大學等知名高等學府。

受少子化衝擊，各校無不卯盡全力招生，不少大學今年開出高額獎學金以及優勢入學條件，以吸引資優學子。

亞洲大學主任秘書施能義表示，學校提供新生入學獎學金最高可領新台幣480萬元，其中包含大學360萬元，在校繼續攻讀碩博士則可再續領120萬元。過去9年，以共發6376萬元獎學金，其中有5位同學「放棄台大唸亞大」，共領到360萬元獎學金。

南華大學指出，該校學費收費則是4年比照公立大學，還推出「2＋2雙學位計畫」，前兩年在校內就讀，後兩年到美國西來大學或有跨國合作2＋2雙學位的姊妹校就讀，只要達到兩校畢業標準，便可取得兩校學士學位文憑。