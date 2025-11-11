彰化縣政府晚間宣布，依據中央氣象署預報資料，彰化縣11月12日（三）已達停班停課標準，明（11／12）日停止上班、停止上課，請鄉親隨時關注颱風資訊，避免外出，做好防颱準備。

由於台中早已宣布停止上班上課，通常與台中同步的彰化卻遲未發布，許多民眾敲碗期待彰化也能放颱風假，有網友就表示，「台中宣布停班課，彰化看起來應該也要宣布了」，也有網友說，「彰雲投一直在掙扎」，還有網友說，「我已經想好要怎麼罵她了」。

更有大量網友湧入王惠美臉書留言要求宣布放颱風假，刷爆一整排「咕嚕咕嚕」，網友留言，「咕嚕咕嚕，阿美 鹿港風太大了，妳是睡著了嗎？」、「惠美阿姨，求求了，都達標了該放了，今天風更大呢，窗簾差點被吹走」、「如果上班上課，妳一定被灌爆，還是乖乖宣布停班停課吧」、「阿美～好了啦 台中都放了」。

縣長王惠美最終聽到民眾心聲，終於在晚間8點34分宣布12日停止上班上課，也讓彰化人一片歡呼。