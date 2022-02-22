南橫公路向陽派出所旁粉嫩的春寒櫻綻放，山友大讚「台東最美警所」。（莊哲權攝）

南橫公路台東段向陽派出所旁，數棵被暱稱為「紅粉佳人」的春寒櫻正怒放，空氣中有著淡淡的幽香，不少山鳥穿梭花間覓食，陽剛的警所在繽紛花影下秒變夢幻，海拔2312公尺的粉紅泡泡，讓少女心爆發的山友大讚「台東最美警所」。

台東縣警局關山分局位於海拔2312公尺的向陽派出所，近日被粉紅泡泡包圍，開好開滿的春寒櫻粉嫩的色澤，讓遊客少女心大爆發，起風或是下雨時，花瓣落紛紛有如下起櫻花雨，在雲霧飄渺間美不勝收，宛如人間仙境。

而盛開的春寒櫻，也吸引紋翼畫眉、冠羽畫眉、青背山雀、紅頭山雀、棕面鶯等許多山鳥在枝椏間穿梭覓食，鳥友在櫻花樹下狂按快門，隨之心花怒放。

據了解，日據時期，南橫公路沿線均有設置警察駐在所，日本警察因思念家鄉，所以都在派出所周邊種植櫻花，9年前時所長的張能為，為了重現當時美景，在臉書發出求助訊息，獲得許多友人熱烈迴響，大家有錢出錢、有力出力，種下約30多棵包括吉野櫻、八重櫻及春寒櫻等4至5種品項櫻花樹。

關山警分局表示，向陽派出所位於向陽森林遊樂區入口，為登山客必經之處，也是全國第2高的警察機關，負責核對登山名冊及協助救援等工作， 「前人種櫻、後人賞櫻」，近幾年櫻花季來臨時，各種櫻花接力綻放，最近則是由素有「紅粉佳人」美稱的春寒櫻「粉墨登場」，令人流連忘返。