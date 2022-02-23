有意爭取民進黨台東縣長提名人的台灣中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成23日至黃光芹主持的網路節目《新聞不芹菜》，暢談立委劉櫂豪的瑜亮情結，賴再度隔空批評劉櫂豪「落選5次、帶職參選、整碗捧去！」

「本是同根生，相煎何太急」賴坤成批，因劉櫂豪是立法委員，在台東享有高知名度，坐擁中央及地方資源，「整天不是跑中央就是農委會，給了各鄉鎮多少金額的補助」，直指資源全被劉壟斷，完全不讓他在台東有生存的空間。

賴坤成嘆，劉每次都帶職參選，票數愈來愈少，反觀他卻每次都被要求以大局為重，只有「被勸退的命」。他說，雖然他沒有這些優勢，但仍希望大家心平氣和來考量，究竟誰出來選對台東比較好。

賴坤成說，若高層要求不得帶職參選，「隨時都已做好辭去董事長職務準備」，他很珍惜基金會職務，有機會接觸產業部分，尤其近年的紓困和青年貸款，讓他全國跑透透、協助診斷企業問題，但基金會不因他個人離開而受影響。