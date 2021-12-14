鳳梨釋迦銷中國大陸中斷，台東縣長饒慶鈴說，縣府團隊目前累計已協助銷售44萬8400公斤，今年以內銷為主，雖然需求量比不上以往的外銷，但是收購價格穩定，也還有成長空間，呼籲農民做好品管，把握鳳梨釋迦產業「轉骨」的契機。

饒慶鈴今天在臉書貼文表示，9月下旬得知鳳梨釋迦外銷暫停中斷的那一刻，縣府團隊便就戰鬥位置，接洽全聯、家樂福及全家等國內通路、也積極推廣預購，自己還跑了一趟新北歡樂耶誕城，邀請雙北鄉親支持，12月初啟動內銷反應不錯，甚至追加訂單。

饒慶鈴指出，這星期鳳梨釋迦開始大出，包裝場、集貨場持續出貨，除了全聯、家樂福外，全家也上架銷售鮮果，其他如新北市議會、台新金控等都發起團購，助台東鳳梨釋迦一臂之力，縣府團隊目前累計已協助銷售44萬8400公斤。

她說，以往因為外銷量很大，愈近過年價格愈好，今年以內銷為主，需求量雖然比不上外銷，但是收購價格穩定，也還有成長空間；至於加工業者、貿易商試圖壓低價格，還是因為外銷通路未打通、量不夠大，期待中央協助拓展更多外銷通路，縣府會全力配合。

饒慶鈴強調，今年是鳳梨釋迦產業「轉骨」的契機，農友應做好安全用藥、產銷履歷及把關出貨品質；縣府團隊則是全力打拚內銷市場及輔導研發多元產品，未來縣府也會要求加強藥檢、持續做好品質控管，請農友務必配合。

另外，立委劉櫂豪也與農委會主委陳吉仲努力推廣台東鳳梨釋迦，在「好釋連蓮」平台已銷售逾33萬公斤。