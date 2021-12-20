長濱鄉竹湖國小老師們帶領學童走進社區，實現社區即教室目標 。（台東縣政府提供／莊哲權台東傳真）

除了當老師，還有更重要的事！台東縣長濱鄉竹湖國小老師們，帶領學童走進社區，與阿公阿嬤進行族語教學互動，並開設家長與孩子一起學習的族語認證班，邀請耆老參與食農教育等等，學校與社區成為緊密的夥伴關係，榮獲教育部今年社會教育貢獻獎之團體獎。

竹湖國小校長謝孟修表示，長濱鄉地處偏遠，雖擁有靠山面海的獨特環境，卻無法留住社區的孩子，而該校老師多數來自外縣市，而且也都很年輕，對教育充滿執與熱情，因此除了平常教學以外，也認為要透過學校與社區的互動共融，才能讓孩子的學習有更進一步的發展。

因此，近幾年來老師們以循序漸進的方式發展特色課程，帶著孩子走進社區與阿公阿嬤互動，進行族語文化課程，也開設家長與孩子都可參加族語認證班，並在平日晚上與假日辦理親子共學課程，拉近親子互動，學校與社區成為更緊密的教育夥伴關係。

竹湖國小以「除了當老師，還有更重要的事」為願景，由老師們深入部落，蒐集族語相關資料，提供學童沉浸式族語學習環境，並編寫阿美族文化繪本，同時結合食農教育，邀請部落耆老與家長進行插秧、種菜課程，實現社區與學校共好的夢想。

縣長饒慶鈴表示，竹湖國小為阿美族文化為主，成功地結合各方資源，以沉浸式族語教學，讓學生沉浸在文化之中，認同自己的社區文化及語言，實現部落即教室，教室即部落的目標，這次榮獲教育部社會教育貢獻獎之團體獎，可謂名至實歸。