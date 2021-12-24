竹南鎮談文國小24日上午舉辦耶誕節活動。（談文國小提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮談文國小家長會長何慶賢扮成聖誕老人駕牛車送禮到學校。（談文國小提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮談文國小家長會長何慶賢扮成聖誕老人駕牛車送禮到學校。（談文國小提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮談文國小24日很耶誕，校方為了讓學生學好英語，特別在平安夜的早上舉辦系列耶誕活動，一早開始由校長及老師陪同閱讀英文繪本活動「在聖誕樹下說故事」，接著由幼兒園小朋友報佳音，最後壓軸是由駕著牛車的聖誕老公公帶來禮物，讓全校小朋友感受濃濃的耶誕風。

談文國小為了讓學生學好英語，推動每日晨光時間來讓全校學生學習英語及單字，24日正是耶誕節平安夜，校方藉由聖誕節活動讓學生們聆聽聖誕節的英語繪本，也從英語歌曲中培養感恩與祝福的心。

24日一早首先登場的活動是「在聖誕樹下說故事」，在英語教師與校長的合作下，將〝Is that youSanta？〞這本有趣的繪本介紹給大家，當孩子們一起問「Is that youSanta？」時，聖誕老公公會出現嗎？

接著由最可愛的幼兒園小朋友們來報佳音，為大家帶來兩首舞曲「聖誕老阿伯」和「感謝」。扯鈴隊表演緊接在後，談文扯鈴隊於12月初舉辦的體育署全國扯鈴競賽甫奪得7金2銅佳績，因此特別為全校師生安排扯鈴表演「英雄出少年」，期望大家不論學習任何事物，都要像扯鈴隊一樣堅持並付出努力才會有成果展現。

最後壓軸的是全校快閃活動，大家一起在「Jingle Bells」節奏明快的英文歌曲裡舞動青春，一起迎接聖誕老公公進場，今年的聖誕老公公是由家長會長何慶賢所扮演，他特別駕著牛車來發聖誕禮物，讓全校沈浸在聖誕歡樂氣氛中，讚美與感恩也迴盪在談文孩子們的心中。