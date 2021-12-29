為打造偏鄉優質教育環境，台灣師範大學與張榮發基金會合作「『心心向榮』偏鄉國民小學學力增能計畫」，協助雲林4所偏鄉學校，導入創新教學與師培模組，像是融入多媒體科技和線上班級經營策略，為疫情衝擊下的偏鄉教育，提供穩定的教學品質，共同實踐大學與企業社會責任。

張榮發基金會執行長鍾德美與台師大副校長宋曜廷、台師大教育學院院長陳學志，今3月簽約，投入教育基金，委託台師大PASSION扎根教學團隊，協助雲林水碓國小、永光國小、華南實驗國小與樟湖生態國民中小學，打造易操作且高效的教學模組，並於今（29）日發表成果。

根據學生問卷顯示，經過扎根英文課程後，近8成學生喜歡上英文課，亦有超過6成認為，扎根數學課有助提升數學能力。

110年總計為雲林辦理4場現場增能研習、5場線上教學增能研習、40場觀議課，與35場行政及學科交流，服務教師331人次，支援教師授課492課時，全面支援雲林學校提升教學品質。

110年雲林4校學期與遠距間，運用PASSION扎根教學模組，共開辦28班扎根班，診斷與教學服務2010名學生人次，總計3717課時。此外更辦理20場成果展，透過多元評量形式，引導學生展現學習成果。學生問卷顯示，經過扎根英文課程後，近 8成的學生喜歡上英文課，亦有超過6成學生認為，扎根數學課有助提升數學能力。

增能研習教師問卷顯示，全體認為PASSION英語文教材易於操作、97％以上認為英語文課程內容豐富且易於備課；數學科部分則有96％認為有助於提升學生的數學概念理解及計算能力；實際操作教學模組後，參與教師均認同英語文與數學扎根課程可增加學生學習自信。

質性回饋上，有教師表示，英語文教學的方法無論是發音單字文法都可以活化教學，提升學生學習意願，以及培養學生能力；數學課部分則有教師認為，扎根教學藉由遊戲方式可提升學習動機和興趣，並且整理出許多的相關概念和釐清一些迷思概念，讓數學變得簡單有趣味。

台師大教育學院助理教授兼計畫主持人胡翠君表示，有鑑於偏鄉教師負擔沉重，且專業教學資源與支援較為缺乏，台師大除了透過教學模組之外，也進行教師增能研習、密集觀議課、學科與行政交流等，形成教師支援網絡，藉此穩定教師流動造成學生學習斷層的困境。

胡翠君也說，現場師培增能部分，提供完整系統性的教材教法，包括教學活動設計與應用、班級經營策略，以及差異化教學等。此外，亦導入線上師培模組，除原有的支援模式外，更融入多媒體科技與活動和線上班級經營策略，為疫情衝擊下的偏鄉教育，提供穩定的教學品質。