新北市教育局2021學年度共辦理7場次體育教學專業增能研習，吸引近170位體育教師報名參加，研習以小規模實作方式精進教師專業知能，創新教學寓教於樂，讓體育教學更專業更有趣，讓孩子們愛上體育促進身心健康。

教育局表示，新北市自2016年度起配合教育部體育署大力推動「體育教學模組教師認證計畫」，精進教師專業知能，培養學生適應現在生活及面對未來挑戰，來符應2019課綱目標，在每學年度辦理體育教學專業增能研習，讓老師的體育專業能量大躍進。

教育局指出，此次辦理的7場次研習，研習課程包含低、中、高各年級球類模組教學、陣地攻守及體操柔軟平衡、跳躍翻滾等動作教育，課程以小規模實作的方式，讓參與教師透過共同備課、授課、相互觀課及議課，完成反思回饋與創新教學，並且上傳教學影片至體育署教學模組網站，經審核通過取得體育教學專業認證，達成專業增能百分百。

國民教育輔導團健體領域國小組召集人鄒惠娟校長表示，體育教學模組翻轉了一般人對體育課的既定印象，要讓孩子們上體育課時，不被先天條件限制，每個人都能樂在其中，並且更加期待下一次上體育課的鐘聲響起。

教育局長張明文表示，有專業的教師，才有成功的教育。體育課是養成日後運動習慣的起點，體育教學模組鼓勵教師不斷創新翻轉教學，讓體育課程突破傳統框架。相信上體育可以更有趣，期待讓每一位孩子愛上體育課，天天運動，健康樂活