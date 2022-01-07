花蓮縣政府與台鐵、旅行社合作，去年底試辦身心障礙者及銀髮族踩線團。（花蓮縣府觀光處提供／王志偉花蓮傳真）

國人平均壽命屢創新高，超高齡的趨勢正在加速中，對於無障礙及銀髮友善環境的旅遊需求遽增。花蓮縣府繼去年與台鐵開辦首發團，到花蓮各景點踩線，今年再培訓「無障礙旅遊管家」，先招收50人，課程包括利用輔具解決障礙、無障礙車輛操作、建立無障礙環境等，協助縣內業者把握超過200億元無障礙旅遊商機。

花蓮縣政府看中無障礙旅遊商機，去年11月25日與台鐵、多扶假期合作，開辦「花蓮無障礙旅遊首發團」，安排縣內無障礙空間，像是餐廳、景點、旅宿等，盼能讓銀髮族、身心障礙者到花蓮可得到友善的照顧與環境，到各處都能暢行無阻。

觀光處長張志翔指出，為持續提升服務量能，協助業者提升競爭力，縣府今年進一步委託社團法人多扶無障礙生活與交通發展協會辦理無障礙旅遊管家服務培訓，在公共設施還沒辦法達到全部無障礙環境下，藉由提升接待軟實力彌補不足。

張志翔表示，3天培訓課程有2天為室內課，包含利用輔具解決障礙、無障礙車輛操作、無障礙管家服務、景點、餐廳、場域的無障礙環境建立、無障礙廁所的標準規格等，1天是戶外實習，讓學員親自坐上輪椅，體驗身障者坐輪椅買日用品、領錢的日常，更了解無障礙朋友的需求。

縣府並邀請「青銀樂活長照協會」理事長蔡淑芬，分享銀髮族生理心理需求；另一位「社團法人多扶無障礙生活與交通發展協會」理事長許佐夫，針對無障礙旅遊分享實務操作經驗，說明無障礙旅遊的經濟效益與社會影響力。

張志翔說，結訓通過測驗將頒發「無障礙旅遊管家」服務培訓證書，未來行動不便的身障或高齡銀髮族來花蓮旅遊，可找專屬管家提供服務。觀光處會視成效持續推動，甚至可結合社會處輔導成立協會產業化，為縣內旅遊服務品質加值。

無障礙旅遊管家培訓將於20日至22日在花蓮縣衛生局開辦，50個名額，招收對象為縣內觀光、餐飲業者、導遊領隊等旅遊相關、長照機構從業人員等，詳細內容，可上網填寫google活動表單(https：／／reurl.cc／AK8vb8)報名。