高雄鋼鐵人球團捐贈20萬元給苓雅運動中心添購無障礙體能器材，由球星「鋼鐵坦克」王柏智（前排左）代表捐贈。高雄運發局長侯尊堯（前排右）及鋼鐵人球團董事長黃哲寬（前排右二）在旁觀禮。（曹明正攝）

P＋職籃高雄鋼鐵人上月鳳山主場舉辦「百萬Logo Shot」，有幸運球迷投進獨得60萬元，球團加碼再捐60萬元做為運動發展基金，13日將其中20萬元捐做添購無障礙體適能設備，另外40萬元預計用在贊助基層學校體育。

台灣3大籃球聯盟人氣最高的P.LEAGUE＋，以高雄為主場的鋼鐵人隊日前在新竹以1分力克排名第1的攻城獅，拿下25分的「鋼鐵坦克」王柏智因出色表現，獲選為聯盟上周最有價值球員MVP，也是鋼鐵人隊正式賽季的第1人。

王柏智13日代表球團，捐贈20萬元給苓雅運動中心無障礙體適能教室添購相關設備，由負責營運的中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會執行長呂嘉儀代表受贈，高市府運發局長侯尊堯稱讚，這是真正落實在地球團理念。

上月耶誕假期，鋼鐵人球團在鳳山體育館首次主場周，在中場推出「Logo Shot」百萬投球活動，由在地洪姓粉絲投進，抱走新台幣60萬元。鋼鐵人球團事後加碼，捐贈同額獎金做為高雄市運動發展基金，同步回饋基層。