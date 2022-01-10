從111學年起，高中部定必修增列2學分本土語文，不過教育部國教署近日卻下令高中本土語文課程於第一學年實施為原則，引發學校反彈。全國教師工會總聯合會今發布新聞稿表示，教育部讓政治凌駕專業，置高中教學現場於混亂中。

因應本土語納入課綱，高中部定必修將增列2學分的本土語。本土語文實施年段，以本土語文（閩南語文）為例，「高級中等學校教育階段，本土語文／台灣手語部定必修2學分，以第一學年開設為原則，亦可於其他年級實施」。所以，本土語文課綱並未硬性規定一定要於高一施行，而是各校可因應其校內狀況，決定實施年段。

不過全教總揭露，1月6日教育部國教署在課程計畫本土語審查委員的100多人群組中，卻逕下行政指導，指出「教育部仍希望引導學校規畫於高一，故規畫於高二、高三者，不管有無說明，請統一回覆『請學校宜依教育部的111年1月5日臺教授國部字第1100173469函，規畫本土語文／臺灣手語於第一學年實施為原則』，並按修正後檢視回覆內容統一製作罐頭訊息」等，不僅牴觸領綱規定，並造成無論學校說明與否，都將被審查委員退回的狀況。

全教總高中職委員會主委、桃園南崁高中老師張瓊方說，108課綱有很多連慣性課程，學校的設計通常是從高一循序漸進一次3年，現在教育部國教署若硬要求本土語文課程要在高一交，嚴重打亂各校原先的課程架構，造成排課上非常大的困擾。

張瓊方進一步指出，本土語文於110年3月匆匆入綱，並要求於111年實施，如果要在高一開課，那學校現在就要去找師資，但目前全國本土語文的師資根本不夠，招聘師資將遇困難。

全教總認為，教育部國教署應改弦更張，落實課綱精神，尊重課審大會通過之文字，彈性允許學校在考量未來加深加廣可能性的前提下，得依各校情況，納入本土語必修課程於各年級課程。