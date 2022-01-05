凱基證券債券專業再獲國際肯定，囊括國際知名財經媒體《財資雜誌》(The Asset) 年度五項大獎。《財資雜誌》公布2021年《The Asset Benchmark Research Awards》評選結果，凱基證券一舉奪得「台灣證券公司類-最佳投資機構」、「台灣最佳公司債發行主辦機構」、「台灣政府公債最佳安排機構」、「台灣公司債最佳交易商」及「台灣政府公債最佳交易商」等五個獎項。

其中，凱基證券蟬聯「最佳投資機構」，是台灣少數能夠連續獲選這項殊榮之證券商，因該獎為《財資雜誌》針對各台灣證券商債券投資績效，透過與金融機構或基金經理人訪談後，經過評等與投票選出，顯示2021年新冠肺炎疫情影響全球金融市場之際，凱基證券仍展現優異的投資績效，獲獎實至名歸。

據櫃買中心統計，2021年國際債券市場規模達763檔、流通餘額達新台幣6.09兆元創新高，主因是全球通膨升溫引起歐美部分國家開始升息，帶動債券發行人在升息前募集較低成本之資金。凱基證券為國內市占率第一名之債券承銷商，秉持創造發行人與投資人雙贏的局面，並致力於響應政府推動綠色金融，在債券初級發行業務方面，截至2021年11月已辦理台幣債券承銷金額達新台幣808億元、外幣計價國際債券承銷金額達4677百萬美元，合計承銷金額約為新台幣2117億元，市占率達11.8％。本次獲頒《財資雜誌》「台灣最佳公司債發行主辦機構」，證明凱基證券的債券承銷服務品質、專業及案件執行能力，受到業界肯定及推崇。

債券次級交易市場方面，凱基證券更積極扮演造市角色，促進市場流動性，透過證券商營業處所買賣斷政府公債、台幣公司債及金融債等債券之交易量，截至2021年11月約為新台幣1439億元，市場排名名列前茅。

外幣債方面，凱基證券除引進優質國際企業於國內發債，提供國內外投資人更多樣化的投資標的外，也積極扮演外幣計價債券交易的造市商角色，促進台灣債券市場朝著更活絡與健全方向發展，增進國內債市及投資人資產配置的最佳效益。《財資雜誌》評選為「台灣公司債最佳交易商」及「台灣政府公債最佳交易商」，顯現凱基證券在台灣債市的造市及交易能力，獲得市場參與者的一致讚賞。

面對未來金融市場的變化，凱基證券債券業務團隊將透過優化資產配置、運用靈活投資策略及落實交易紀律，期許在既有業務項目維持市場領先，並積極遵循「顧客導向」的集團策略及「以客戶為中心」、「值得信賴」核心理念，提供全方位金融解決方案，創造更高價值，成為業界指標。