台師大地理系退休教授潘朝陽(簡立欣攝)

台師大近日通過〈推動國家語言發展授課獎勵實施要點〉，2月起以台語、客語、台灣原住民族語、馬祖語、台灣手語等語言授課的專任教師，將獲50％鐘點費獎勵，等同現行英語授課獎勵規模，新開設課程還可另獲教材補助。不過有學者痛批荒唐：「山東話、河南話等也是母語，是不是也要加50％？」語言是為了溝通不是為了搞意識形態，別到最後學術專業和學習母語兩頭空。

台師大地理系退休教師潘朝陽表示，大學裡有些科系用英語教學，目的是提升學生的專業科目，讓他們學術上跟國際接軌；英語教學不是為了提升英語能力，「又不是國高中在上英語課！」

潘朝陽痛批台師大違背教育常規和教育哲學，媚俗跟進民進黨所謂的「國家語言」。何況教學總時數是有限的，如果硬要把不恰當的本土語言教育塞進專業課程，一定會擠壓到其他課程，母語教育一定失敗，學術專業教育也失敗，雙邊都落空。

潘朝陽說，母語是媽媽說的話，學母語是幼稚園、小學的事，也可以在社區開課，但不是在高等教育去教。再說語言教育有其專業，舉師大歷史系為例，要去找客家話、閩南語、原住民語、馬祖話、手語等師資、教材、教法，哪有這麼容易？「教育者可以這麼荒唐嗎？根本就是討好民進黨！」

嘉義大學應用歷史系教授吳昆財痛批台師大「動機卑鄙、惡劣」，連比手語也可以增加鐘點費，難道全班都是瘖啞人士？實在太過分了。語言是溝通的工具，不是為了搞意識形態，全世界只有被殖民的國家才必須去做雙語教育，現在推國家語言法、推雙語國家都是為了去中國化，讓人們無法再「書同文、車同軌」。