每50人就有1人染疫 陳時中宣布「媒體禁採訪入境旅客」

境外移入個案數昨創58例歷史新高，今再增42例，兩天合計100人。中央流行疫情指揮中心日前限縮入境規定，要求旅客必須出示「入境前2天PCR陰性證明」。指揮官陳時中表示，國外疫情嚴峻，最新確診數比過去多兩成，加上春節返國人數越來越多，病毒被帶進來的可能性大增。

陳時中指出，全球染疫人數逾3億，最近一天是292萬，比過去多了2成；目前入境採全面採檢，7成以上個案都是入境時驗出。

他特別呼籲媒體，不要再前往機場入境大廳採訪入境旅客，因入境者確診率從0.15%提升到0.81%，這兩天更暴漲至2%，等於每50名入境者就有1人染疫。

對於有民眾反映，搭機返台時聽到地勤人員提到「這兩位沒有PCR檢驗」，卻仍讓旅客辦理報到登機，是否違反規定？陳時中表示，交通部要求航空公司查驗PCR證明，如果違規有罰則，目前為止違規率不高，大約95%都合格。