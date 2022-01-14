2022年台北市長選舉，國民黨以立委蔣萬安呼聲最高，資深媒體人單厚之分析，蔣萬安雖然民調高，但弱點是組織架構還未形成，恐無法因應民進黨攻勢，但如果民進黨提名衛福部長陳時中參選，因為藍軍對陳時中很有意見，將凝聚藍軍對蔣萬安的支持。

據港媒《中評社》13日報導，單厚之接受該報記者採訪時表示，蔣萬安現在除了和媒體距離較遠外，還有無法有效組成團隊，畢竟立委跟市長選舉門檻不同，立委選區小可以慢慢耕耘，但市長要跑每個里就很困難，選戰布局可能時間也超過半年，天天都有一連串攻防，需要跟黨籍市議員等配合，但蔣萬安到現在布局零散，還未能有效組成團隊。

單厚之直言，儘管現在蔣萬安民調很高，但市長選戰攻防戰是每天都在開打，如果蔣萬安無法因應民進黨攻勢，恐像連勝文當初一樣，越打越低。

不過，單厚之認為，若民進黨提名陳時中，對蔣萬安反而有利，因為藍軍非常討厭陳時中，認為陳防疫過程民粹，又阻擋民間企業購買疫苗，因此，「陳時中參選可以凝聚藍營支持者」；倘若民進黨提名前交通部長林佳龍恐沒那麼好打，因為林比陳時中更能凝聚綠營支持者的票，但據他了解，林佳龍目前沒有很高意願參選台北市。