經國七海文化園區。（王銘義攝）

由台北市政府與蔣經國國際學術交流基金會興建、營運的「經國七海文化園區」，將在本周六(22日)正式開幕，園內核心除有市定古蹟七海寓所，也就是已故總統蔣經國故居，還有全台首座蔣經國圖書館。這是我國首座以卸任總統之名建成的總統圖書館，據了解，總統蔡英文及前總統馬英九已獲邀出席開幕式，屆時將出現「馬蔡同框」畫面。而備戰台北市長的國民黨立委蔣萬安是否出席更是備受關注，不過目前尚未確定。

「經國七海文化園區」園內核心除有市定古蹟七海寓所，也就是已故總統蔣經國故居，還有全台首座蔣經國圖書館，占地約3.98公頃，園區結合劍潭山及七海潭自然美景，成為融合古蹟、圖書展覽與紀念兼遊憩的文化設施，即日起民眾可上網預約、購票。

經國七海文化園區。（王銘義攝）

經國七海文化園區。（王銘義攝）

台北市文化局指出，經國七海文化園區位在基隆河北岸北安路上，占地規模為3.98公頃，七海寓所即坐落在園區內，市府活化文化資產，與基督教中華信望愛基金會、蔣經國國際學術交流基金會合作，歷經7年興建及整備打造經國七海文化園區。

依文獻記載，七海寓所是1950至1960年新式鋼筋混凝土建築，年代雖然不算久但保存良好，格局、環境皆有一定品質，內部生活空間反映蔣經國家居生活與精神面貌，七海寓所在2006年登錄為市定古蹟。

至於開幕當天，不只蔡英文、馬英九將會現身，前副總統連戰、親民黨主席宋楚瑜、國民黨主席朱立倫、台北市長柯文哲、前市長郝龍斌等人都受邀。